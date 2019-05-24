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В Индии бешеная мартышка искусала 10 человек: есть погибший

Сегодня в 20:22 ~ 1 минута на чтение 269
В Индии бешеная мартышка искусала 10 человек: есть погибший

Дикая мартышка в Индии на протяжении девяти дней терроризировала местных жителей.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на The Times of India, дикое животное искусало 10 человек.

Один из пострадавших - 60-летний мужчина - умер после укуса, так как в больнице не было препаратов от бешенства.

Уточняется, что местные жители, которые были недовольны бездействием властей, вынесли тело умершего мужчины на дорогу и заблокировали движение транспорта в знак протеста.

Вскоре полиция поймала мартышку. Дальнейшая судьба животного неизвестна.

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