В Индии бешеная мартышка искусала 10 человек: есть погибший

Дикая мартышка в Индии на протяжении девяти дней терроризировала местных жителей.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на The Times of India, дикое животное искусало 10 человек.

Один из пострадавших - 60-летний мужчина - умер после укуса, так как в больнице не было препаратов от бешенства.

Уточняется, что местные жители, которые были недовольны бездействием властей, вынесли тело умершего мужчины на дорогу и заблокировали движение транспорта в знак протеста.

Вскоре полиция поймала мартышку. Дальнейшая судьба животного неизвестна.

1news.az