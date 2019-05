В Индии 15 человек погибли при пожаре в торговом центре - ВИДЕО

При пожаре в торговом центре в индийском городе Сурат штата Гуджарат погибли по меньшей мере 15 человек, еще несколько пострадали, сообщает газета India Today со ссылкой на полицию.

"Число погибших может вырасти", — заявил представитель городской полиции Сатиш Кумар Мишра.

Возгорание возникло на втором этаже комплекса Taxshila. По данным издания, на третьем и четвертом этажах находится центр обучения. На кадрах с места происшествия видно, как люди выпрыгивают из здания, чтобы спастись. Начато расследование.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что переживает из-за происходящего в городе.

"Мои мысли сейчас с семьями погибших. Пусть раненые быстро поправятся", — написал он в твиттере.

Местные власти заявили, что родственникам погибших окажут финансовую помощь.

Ria.ru

#SuratFire: Surat Police Commissioner Satish Sharma has confirmed that at least 15 people are dead and the death toll is expected to rise. Fire at Takshshila complex in Sarthana; Actions will be taken against responsible: Police Commissioner. @ahmedabadmirror @CP_SuratCity pic.twitter.com/svreWsCn4Q — Jignesh Vora (@JigneshMIRROR) 24 мая 2019 г.