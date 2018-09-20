1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В ходе широкомасштабных учений проведены боевые стрельбы в дневное время - ФОТО – ВИДЕО

Сегодня в 16:33 ~ 1 минута на чтение 609
В ходе широкомасштабных учений проведены боевые стрельбы в дневное время - ФОТО – ВИДЕО

Согласно плану широкомасштабных учений, на различных полигонах, оснащенных современной военной техникой, проведены боевые стрельбы в дневное время.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Минобороны Азербайджана, мотострелковые, танковые, ракетно-артиллерийские, зенитно-ракетные подразделения, средства противовоздушной обороны, авиация, а также другие соединения выполнили учебно-боевые задачи с применением оружия и военной техники.

В сложных рельефных условиях и с учетом предположительных действий условного противника было осуществлено эффективное применение войск и систем управления во взаимодействии с соблюдением принципов современного общевойскового боя.

В ходе учений также были выполнены задачи по боевому применению воздушного десанта.

Руководство Министерства обороны высоко оценило профессионализм войск и готовность личного состава, привлеченных к учениям.

Telegram WhatsApp

609

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net