В ходе широкомасштабных учений проведены боевые стрельбы в дневное время - ФОТО – ВИДЕО

Согласно плану широкомасштабных учений, на различных полигонах, оснащенных современной военной техникой, проведены боевые стрельбы в дневное время.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Минобороны Азербайджана, мотострелковые, танковые, ракетно-артиллерийские, зенитно-ракетные подразделения, средства противовоздушной обороны, авиация, а также другие соединения выполнили учебно-боевые задачи с применением оружия и военной техники.

В сложных рельефных условиях и с учетом предположительных действий условного противника было осуществлено эффективное применение войск и систем управления во взаимодействии с соблюдением принципов современного общевойскового боя.

В ходе учений также были выполнены задачи по боевому применению воздушного десанта.

Руководство Министерства обороны высоко оценило профессионализм войск и готовность личного состава, привлеченных к учениям.