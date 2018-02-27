В Баку спасли женщину, пытавшуюся прыгнуть с фонарного столба

В Хатаинском районе Баку предотвращена попытка суицида.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям АР, женщина (имя которой не называется из этических соображений – прим. авт.) взобралась на фонарный столб и стала кричать, что бросится вниз.

Прохожие вызвали спасателей МЧС, которые провели с женщиной психологическую беседу и уговорили ее не прыгать со столба, после чего спустили вниз с помощью подъемника.

По факту начато разбирательство.

Отметим, что в МЧС не уточнили, как именно женщине удалось взобраться на фонарный столб

Тимур Рзаев, Э.Т.