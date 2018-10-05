В Харькове упавший на девушку прохожий раздавил ее насмерть - ФОТО

В центре Харькова произошла трагедия – женщина скончалась после того, как на нее упал прохожий. Он придавил ее своим весом.

Невероятный инцидент произошел еще 20 сентября, однако известно о нем стало лишь сейчас.

Трагедия случилась возле Харьковского института микробиологии и иммунологии им. Мечникова.

Как показало вскрытие, харьковчанка погибла от разрыва аорты грудного отдела.

«Это было около 17:30, Наташа шла с работы вниз по Пушкинской. Когда все случилось, она успела мне позвонить и сказать, что на нее упал мужчина. Я работаю неподалеку, сразу сорвалась и через 10 минут была на месте, но было уже поздно», - сказала сестра погибшей Татьяна.

Виновник гибели женщины с места трагедии пропал. Семья погибшей ищет свидетелей происшествия.

«Я поставила букет на месте происшествия и догадалась вложить в него записку с телефоном. Отозвалась женщина, которая живет в том районе, она все видела и вызывала «скорую» для сестры. Рассказала, что мужчина шел за Наташей вниз по Пушкинской, по стороне Института Мечникова. В какой-то момент он споткнулся и упал прямо на нее. Но встал, отряхнулся и пошел дальше, даже не поинтересовавшись, как себя чувствует сестра. Говорят, мужчина в возрасте и тучный»,- вздыхает Татьяна.

«Родители сейчас в ужасном состоянии, они убиты горем и хотят только одного – найти того мужчину и хотя бы сообщить ему о том, что он убил человека», - говорит сестра погибшей.

Как стало известно журналистам, Иванова умерла в автомобиле скорой помощи.

Obozrevatel