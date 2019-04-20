В Ханое завершилось 44-е заседание Исполнительного комитета OANA - ФОТО

Под председательством АЗЕРТАДЖ состоялись очередные сессии 44-го заседания Исполнительного комитета Организации информационных агентств Азии и Тихого океана (OANA), организованного вьетнамским агентством VNA.

Генеральный секретарь организации Вугар Сеидов рассказал о проделанной работе и повестке дня заседания.

Выступивший затем президент OANA, председатель Правления АЗЕРТАДЖ Аслан Асланов, коснувшись обсуждаемых на заседании тем, отметил, что в настоящее время перед новостными агентствами стоят серьезные вызовы. «Самая актуальная проблема современности связана с фейк-новостями, которые могут создать наибольшие сложности для информационных агентств. Однако традиции журналистики, на которые мы опираемся в повседневной работе, ставят заслон перед ложными и вводящими в заблуждение новостями. Все входящие в OANA новостные агентства являются медиа-структурами, обладающими многолетней, даже почти вековой историей. Поэтому OANA действительно является командой самых надежных производителей новостей. Сегодня, когда распространяются фейк-новости, это наши самые большие преимущество и ценность», - сказал президент OANA.

Говоря о совершенствовании деятельности OANA, Аслан Асланов подчеркнул, что подготовленные с этой целью АЗЕРТАДЖ как председателем предложения, которые были обсуждены на предыдущем тегеранском заседании организации, продиктованы необходимостью. «В чем заключается эта необходимость? Это такие инициативы, как дальнейшее усовершенствование Устава OANA, обновление основанного на старых технологиях веб-сайта, которому пошел уже 7-й год, использование опыта передовых агентств-членов. Поэтому мы готовы и сейчас, и в будущем поддержать любые инициативы в этом направлении в общих интересах», - отметил он.

Затем генеральный секретарь Вугар Сеидов озвучил подготовленные рабочей группой Исполнительного комитета предложения, выдвинутые для включения в Устав организации. Изменения и дополнения в документ в основном связаны с правилами принятия в члены. Предложения были одобрены членами комитета и рекомендованы для вынесения на голосование на предстоящей в ноябре нынешнего года в Сеуле Генеральной Ассамблее.

Представители агентств Йонхап (Республика Корея) и VNA (Вьетнам) выступили на заседании с докладами о борьбе с фейк-новостями, путях их выявления.

Затем были обнародованы результаты голосования среди членов Исполнительного комитета для определения обладателя Премии совершенства OANA. Для участия в конкурсе агентства представили свою продукцию и проекты. Первое место заняли агентства Синьхуа и VNA, набравшие одинаковое количество голосов. Второе место занял ТАСС, а третье – АЗЕРТАДЖ (Детский портал знаний).

В целом, в конкурсе приняли участие 12 агентств.

Затем была представлена информация агентства Йонхап Республики Корея о предварительной работе по проведению в Сеуле 17-й Генеральной Ассамблеи OANA. Официальный представитель болгарского агентства БТА рассказал об организационных вопросах, связанных с предстоящим в июне нынешнего года в Софии Всемирным конгрессом новостных агентств.

Выступая на церемонии закрытия заседания, Аслан Асланов отметил, что АЗЕРТАДЖкак председатель Всемирного конгресса новостных агентств и OANA оказывает агентствам БТА и Йонхап помощь в организационных делах и до конца председательства будет прилагать все усилия в этом направлении. Он выразил признательность членам Исполнительного комитета за активное участие в работе заседания.

На этом 44-е заседание Исполнительного комитета OANA в Ханое завершило работу.