В Ханое состоялась встреча руководителей АЗЕРТАДЖ и Yonhap

На полях состоявшегося в Ханое 44-го заседания Исполнительного комитета Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA) состоялась встреча председателя Правления Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ), президента ОАNA Аслана Асланова и руководителя корейского агентства Yonhap Чо Сунг-бо.

Отметим, что в ноябре этого года в Сеуле пройдет генеральная ассамблея ОАNA, на которой председательство в организации перейдет от АЗЕРТАДЖ к Yonhap.

Как сообщает корреспондент АЗЕРТАДЖ Вугар Сеидов из Ханоя, в ходе встречи стороны подвели итог многолетнему сотрудничеству между двумя новостными агентствами, подчеркнули позитивную динамику отношений и выразили удовлетворение их нынешним состоянием, отметив при этом необходимость и впредь расширять существующие связи.

Аслан Асланов констатировал дружеский характер отношений не только между двумя агентствами, но и государствами. Он рассказал о своей поездке в Сеул, знакомстве с работой корейских коллег и подписании соглашения о сотрудничестве между АЗЕРТАДЖ и Yonhap.

Председатель Правления АЗЕРТАДЖ также сообщил, что в Азербайджане работают десятки корейских компаний. Пригласив собеседника в Баку, А.Асланов подчеркнул, что в ходе визита в нашу страну руководитель Yonhap обязательно заметит, что "Корея в Азербайджане присутствует везде - это и автомобили на дорогах Баку, и бытовая техника в офисах учреждений, и средства коммуникации в руках у жителей, и многое другое".

В свою очередь, глава Yonhap Чо Сунг-бо поблагодарил президента ОАNA за приглашение и выразил свое удовлетворение существующим высоким уровнем отношений между двумя агентствами. Он отметил необходимость расширения сотрудничества, к примеру, в форме обмена группами стажеров, делящимися как накопленным собственным опытом, так и знакомящимися с достижениями своих коллег.

Напомним, что 16-18 ноября 2016 года при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и АЗЕРТАДЖ в Баку состоялись V Всемирный конгресс новостных агентств, XVI Генеральная ассамблея ОАНА и XXII заседание Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ. В проведенной в Центре Гейдара Алиева церемонии открытия Всемирного конгресса и Генеральной ассамблеи ОАНА принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Таким образом, АЗЕРТАДЖ приступил к обязанностям председателя Всемирного конгресса новостных агентств и ОАНА на 2016-2019 годы.

В рамках председательства АЗЕРТАДЖ была проделана работа по повышению функциональности сайта, состоялись заседания Исполнительного комитета OANA в Ливане (2017), Иране (2018) и Ханое (2019), на которых были обсуждены вопросы усовершенствования деятельности организации, актуальные проблемы современных СМИ, в особенности в области борьбы с фейковыми новостями.