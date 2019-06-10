В Гяндже отец зверски избил сына палкой из-за пустяка - ФОТО

Жестокое избиение подростка совершено в городе Гянджа.

Как сообщил 1news.az старший инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, лейтенант полиции Эшгин Гасымов, 3 июня отец 14-летнего подростка, 47-летний Ильхам Мамедов, избил палкой своего сына.

Информация об этом поступила в полицию, сотрудники полиции установили, что И.Мамедов, занимающийся сборкой металлолома на территории района, избил сына за то, что тот забыл принести ему провод от магнитофона, хотя сам магнитофон принес. При этом он ударил сына палкой по голове.

«После поступления информации об этом следователь лично, на своей машине, отвез подростка на обследование, в детской поликлинике №2 ему оказали медицинскую помощь. Будет проведена судмедэкспертиза степени травм у подростка. Ильхам Мамедов допрошен. Он заявил, что был пьян и избил сына из-за пустяка.

По закону, сейчас, без заключения экспертизы, сотрудники полиции не могут задержать Ильхама Мамедова. Для его ареста нужно решение суда», - подчеркнул Э.Гасымов.

Тимур Рзаев, Э.Т.