В Грузии вступил в силу запрет на одноразовые полиэтиленовые пакеты

С целью снижения загрязнений окружающей среды с 1 октября текущего года в Грузии запрещается производство, импорт и реализация полиэтиленовых пакетов с толщиной менее 15 микрон.

Об этом сообщает Sputnik-Грузия.

Потребление полиэтиленовых пакетов является проблемой глобального масштаба. Во всем мире, в том числе и в Грузии, значительно возросло потребление материала, произведенного из пластика и предназначенного для упаковок. Это создает серьезную проблему окружающей среде и загрязняет ее.

Правительство Грузии, в рамках новой политики охраны окружающей среды с апреля 2019 года запретит производство, импорт и реализацию полиэтиленовых пакетов любой толщины.

Можно будет производить, импортировать и реализовать только биодеградирующие пакеты. Главная цель данных изменений – снижение загрязнения окружающей среды и поощрение экологически чистых инициатив.

Полиэтиленовый пакет, исходя из своего химического состава, не подлежит биологической деградации, разлагается он в течение более ста лет.

Полиэтиленовые пакеты после потребления сразу же превращаются в отходы, попадают в среду и впоследствии вызывают загрязнение почвы и воды. Не менее большой проблемой является и то, что не происходит полной переработки пластиковых отходов.

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