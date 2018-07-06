В Грузии стреляли в зятя президента Маргвелашвили — он ранен

Вооруженное нападение произошло на зятя президента Грузии Миндию Гогочури в ночь на пятницу, он госпитализирован с пулевыми ранениями, сообщает «Sputnik Грузия» со ссылкой на телекомпанию «Imedi».



Миндия Гогочури является гражданским мужем дочери супруги президента Георгия Маргвелашвили от первого брака.

Сообщается, что Гогочури получил три ранения в ногу. Личность нападавшего не установлена.

Гогочури не впервые оказался в центре внимания: в январе 2017 года он и его друг были ранены ночью в центре столицы из огнестрельного оружия. Они были госпитализированы с травмами ног.

А.А.



