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В Грузии стреляли в зятя президента Маргвелашвили — он ранен

Сегодня в 12:25 меньше минуты на чтение 137
В Грузии стреляли в зятя президента Маргвелашвили — он ранен

Вооруженное нападение произошло на зятя президента Грузии Миндию Гогочури в ночь на пятницу, он госпитализирован с пулевыми ранениями, сообщает «Sputnik Грузия» со ссылкой на телекомпанию «Imedi».

Миндия Гогочури является гражданским мужем дочери супруги президента Георгия Маргвелашвили от первого брака.

Сообщается, что Гогочури получил три ранения в ногу. Личность нападавшего не установлена.

Гогочури не впервые оказался в центре внимания: в январе 2017 года он и его друг были ранены ночью в центре столицы из огнестрельного оружия. Они были госпитализированы с травмами ног.  

А.А.

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