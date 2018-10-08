В гостях у Hill: Элин Сулейманов о конфронтации США с Россией и Ираном – ВИДЕО

Гостем телепрограммы Rising американского издания The Hill стал посол Азербайджана в США Элин Сулейманов.

Разговор во время передачи фокусировался на роли Азербайджана как соседа Ирана и России – двух стран, отношения США с которыми на настоящий период времени достаточно напряженные.

Посол подчеркнул, что Азербайджан – единственная страна, которая граничит как с Россией, так и с Ираном. Географическое положение делает Азербайджан важным связующим звеном с Европой и Азией.

«Азербайджан, безусловно, заинтересован в улучшении отношений между США и нашими странами-соседями», - сказал он, рассказав об исторических и культурных связях Азербайджана с Ираном и Россией.

С Ираном Азербайджан объединяют сильные культурные связи, единая религия, отметил он. Однако две страны по-разному смотрят на мир: Азербайджан – светское государство, ключевой союзник Израиля в этом регионе, тогда как Иран является теократическим государством, где правит шариат.

Что касается т.н. «ядерного договора» между США и Ираном, то посол Элин Сулейманов видит его несостоятельность в том, что предыдущая американская администрация не прислушивалась к своим союзникам в регионе, и договор не учитывает всего необходимого объема деталей и нюансов.

Относительно России, с которой США находятся сейчас в жесткой конфронтации, Элин Сулейманов подчеркнул, что Россия на международной арене лишь требует уважения к себе. И нынешняя американская администрация во главе с президентом Трампом, по мнению посла, это понимает.

https://thehill.com/hilltv/rising/410106-azerbaijan-ambassador-to-us-discusses-his-countrys-relationship-with-russia?jwsource=cl

Елена Остапенко, Э.Т.