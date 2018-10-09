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В России троллейбус въехал в толпу людей на остановке: есть жертвы – ФОТО – ВИДЕО

9 Октября, 2018 в 23:29 ~ 1 минута на чтение 428
В России троллейбус въехал в толпу людей на остановке: есть жертвы – ФОТО – ВИДЕО

В российском городе Орел возле остановки общественного транспорта троллейбус наехал на толпу пешеходов.

Водитель троллейбуса маршрута номер 4 в районе остановки «Дворец спорта» на Полесской задавил пешеходов, которые то ли торопились на маршрутку, то ли выходили из нее.

Местные СМИ сообщают о трех погибших и двух серьезно пострадавших пассажирах.

Чтобы достать травмированных людей из-под троллейбуса, пришлось вызывать спасателей со спецтехникой. Понадобился автокран, чтобы извлечь останки одного из погибших.

Предварительную причину трагедии называли отказ тормозов троллейбуса, однако позже появилась информация о нарушении правил дорожного движения водителем маршрутки.

Politeka

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