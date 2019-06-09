В Гонконге полиция применила газ для разгона протестов

Газета South China Morning Post уточняет, что некоторые протестующие около 2.00 использовали металлические заграждения, чтобы оттеснить сотрудников полиции и перекрыть дороги. Несколько позже демонстранты соорудили баррикады при помощи дорожных знаков и мусорных контейнеров.

Также сообщалось, что демонстранты выступают против поправки, которая, в случае одобрения парламентом района 12 июня, позволит Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. По мнению противников поправки, этот законопроект об экстрадиции – "смерть автономии" Гонконга. Противники также считают, что эта поправка будет касаться любого активиста, борющегося за права человека, или члена НПО, "чья деятельность не нравится центральным властям в Пекине".

РИА Новости