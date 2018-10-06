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В Гейгеле перевернулся грузовик: есть погибшие и раненые

Сегодня в 13:12 ~ 1 минута на чтение 298
В Гейгеле перевернулся грузовик: есть погибшие и раненые

В произошедшем в Гейгеле тяжелом ДТП погибли два человека, еще двое ранены.

Как сообщает Report, по предварительной информации, два человека остались под перевернувшимся грузовиком, двое раненых были доставлены в больницу. 

Для извлечения трупов погибших из-под грузовика на место происшествия были привлечены спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Как выяснилось, в результате ДТП погибли житель Гейгеля Эльман Салех оглу Иманов (1966 года рождения) и житель села Тогана Ниязи Мирджафар оглу Вердиев (1967 года рождения).

Их тела доставлены в морг.

Травмы в ДТП получили жители Гейгеля Габил Тельман оглу Иманов (1980 года рождения) и Вагиф Ренгер оглу Наджафов (1978 года рождения)

Водитель грузовика травм не получил. 

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование. 

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