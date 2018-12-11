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В Германии тонна шоколада вытекла на улицу из-за аварии на кондитерской фабрике – ФОТО

Сегодня в 14:44 ~ 1 минута на чтение 890
В Германии тонна шоколада вытекла на улицу из-за аварии на кондитерской фабрике – ФОТО

В немецком городе Верль тонна молочного шоколада вытекла на улицу из-за «маленького технического дефекта» в резервуаре для хранения на кондитерской фабрике, пишет газета Soester Anzeiger.

Вытекший на улицу шоколад, застыв, образовал на проезжей части плитку площадью 10 квадратных метров. Инцидент произошел в понедельник.

Около 25 пожарных очищали шоколад лопатами с улицы. Они также использовали горячую воду и факелы, чтобы удалить его остатки из трещин и отверстий в асфальте.

Фабрика сможет заработать вновь уже в среду, по словам ее директора Маркуса Лаки. Он отметил, что если бы авария произошла ближе к Рождеству, «это было бы катастрофой».

 
 
 
 
 
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Публикация от Passauer Neue Presse - PNP (@pnp.de)

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