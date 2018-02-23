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В Германии прошла акция протеста в связи с годовщиной Ходжалинской трагедии – ФОТО

23 Февраля, 2018 в 19:23 ~ 1 минута на чтение 499
В Германии прошла акция протеста в связи с годовщиной Ходжалинской трагедии – ФОТО

В связи с 26-й годовщиной Ходжалинской трагедии азербайджанцы Германии провели акцию протеста.

Как сообщили в пресс-службе Госкомитета по работе с диаспорой, в акции приняли участие представители азербайджанской и турецкой общин страны.

В руках у митингующих развевались азербайджанские флаги, они скандировали лозунги: «Справедливость Ходжалы!», «Ходжалинский геноцид это преступление против человечности!», «Мы  говорим «нет» террору и геноциду!», «Армения – прекрати оккупацию и террор!»

Выступившие в акции азербайджанцы потребовали у мирового сообщества продемонстрировать четкую позицию по захватнической и агрессивной политике Армении и дать соответствующую правовую оценку Ходажлинской трагедии, являющейся преступлением против человечности.

На мероприятии состоялись выступления  председателя  Культурного центра азербайджанцев Мюнхена Саттара Керимова и председателя  Федерации турецких секций Баварии Махира Зейтиноглу.

В завершении мероприятия было принято обращение, адресованное международным организациям.

В обращении к мировой общественности звучит требование дать юридическую оценку Ходжалинскому геноциду и принять соответствующие меры по прекращению захватнической политики Армении.

Р.Д., И.А.

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