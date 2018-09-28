1news.az
В мире
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В Германии неизвестный напал с ножом на прохожих

Сегодня в 22:00 ~ 1 минута на чтение 224
В Германии неизвестный напал с ножом на прохожих

Неизвестный мужчина напал на людей на площади города Равенсбург в Германии, в итоге пострадали три человека, сообщила полиция города Констанц, расположенного в той же федеральной земле.

«На площади Marienplatz в Равенсбурге проходит полицейская операция. Преступник ранил ножом трех человек. Нападавший был задержан», — сообщили полицейские в своем Twitter. Отмечается, что пострадавшие получили тяжелые ранения.

Как уточняет газета Schwäbische Zeitung, неизвестный без предупреждения набросился на людей с кухонным ножом. Правоохранители оцепили место происшествия и все еще остаются на площади, чтобы опросить свидетелей. Медики оказывают помощь пострадавшим. Мотив нападавшего пока неясен.

РИА Новости

Telegram WhatsApp

224

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ В мире

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net