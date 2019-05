В Gazelli Art House открылась выставка Стенли Кассельмана «Лабиринты света» – ФОТО

Открытие выставки Стенли Кассельмана «Лабиринты света» (Labyrinths of light) состоялось в минувший уик-энд.

Gazelli Art House поддерживает широкий круг международных художников, представляя обширную и динамичную программу разнообразной аудитории через глобальные публичные проекты и выставочные площадки в Лондоне и Баку – в столице Азербайджана галерея расположена в самом центре города по адресу: улица Льва Толстого, 172.

Стенли Кассельман родился в городе Финикс (штат Аризона) в 1963 году. Его работы выставляются и находятся в коллекциях музеев по всему миру, включая Фонд искусства имени Фредерика Вейсмана в Лос-Анджелесе (Калифорния), Новоорлеанский музей искусств в Новом Орлеане (Луизиана), Борусан-музей Современного искусства в Стамбуле (Турция).

Выставка «Лабиринты света» является плодом 4-летних творческих исследований художника Стенли Кассельмана под кураторством Дэвида Анфэма. Это - вторая по счету персональная выставка С.Кассельмана в галерее Gazelli Art House Баку, включающая в себя краткую подборку работ серий «Частота» (Frequency), «Без имени – Присутствие» (Untitled-Presence), «День первый» (Day One) и «Жидкость» (Liquid).

На протяжении всей своей карьеры художник черпал вдохновение, увлекаясь свойствами света - практика создания Кассельманом живописи с использованием слабой подсветки началась 25 лет назад с изучения им витражей Вестминстерского аббатства. Впоследствии он сфокусировался на создании работ с полиэфирным экраном и стал первым в этой области.

С.Кассельман запечатлел различные свойства света через свои смелые крупномасштабные абстрактные картины, изобилующие холмами, долинами, пиками и впадинами. Эти красочные лабиринты в сериях «Частота» (Frequency) и «Без имени - Присутствие» (Untitled - Presence) оригинально передают поверхностное натяжение и абстракции.

«Инновация или смерть - эта простая мысль навязчиво лезет в мою голову. Мне до слез надоело переделывать одно и то же. Но именно поэтому мои работы находятся в постоянном процессе развития», - рассказывает Стенли Кассельман.

С.Кассельман выбрал весьма трудоемкий способ наложения краски слой за слоем, работая с инструментами, выполненными им самим, как, например, при создании серии «День первый» (Day One). В результате ему удалось передать тонкие изменения цвета, линий и формы как в минималистичной, так и в насыщенной детализированной манере.

«Новые композиции из серии «Жидкость» (Liquid) включают в себя промышленный процесс, известный как хромированное распыление - нанесение нитрата серебра специальным средством на водной основе на поверхность для получения отражающего зеркального покрытия», - говорит куратор выставки Дэвид Анфэм, подчеркивая, что «в руках Кассельмана работы превращаются в путешествие по фантастическому лабиринтному ландшафту, излучающему свет».

Отметим, что Д.Анфэм является старшим консультантом и куратором музея Клиффорда-Стилла в Денвере, а также управляющим директором организации Art Exploration Consultancy ltd. в Лондоне. В число публикаций Дэвида Анфэма входят «Mark Rotko – The Works on Canvas: Catalogue Raisonne» («Марк Ротко – Работы на холсте»), вышедшие в 1998 году. Совсем недавно он выступил в качестве куратора выставки Abstract Expressionism («Абстрактный экспрессионизм») в Королевской академии искусств в Лондоне (2016-2017 гг.)

«Мы хотим представить итоги этого долгожданного сотрудничества в нашей галерее в Баку. Со времени нашего первого совместного показа в 2014 году Стенли непрерывно расширял границы движения процесса создания и воссоздания своих работ, достигая невероятных высот в конечном результате», - подчеркивает учредитель и генеральный директор галереи Gazelli Art House Мила Аскерова.

Отметим, что выставка «Лабиринты света» продлится до 2 ноября.

Gazelli Art House основана в 2003 году в Баку, и первыми здесь выставлялись работы азербайджанских художников. После проведения концептуально связанных друг с другом зарубежных выставок в Лондоне в марте 2012 года учредитель и руководитель галереи Gazelli Art House Мила Аскерова основала постоянное выставочное пространство в Лондоне на Дауэр стрит.

В 2017 году в Баку открылось новое модернизированное пространство галереи, которое представляет собой амбициозную ежегодную программу, демонстрирующую как местных, так и зарубежных художников. Представляя таких художников, как Азиз и Кучер, Дерек Бошйер, Стенли Кассельман, Франческо Джодис, группа Ресайкл, Каллиопи Лемос, Нияз Наджафов, Саад Гуреши, а также многих других, галерея построила последовательную и разнообразную программу с художниками, работающими в области скульптуры, фотографии, живописи, видео, перформанса и виртуального искусства.

Более подробная информация о деятельности галереи доступна на официальном сайте, посетить который можно, пройдя по ссылке.

