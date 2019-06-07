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В Гардабани жестоко убиты супруги – преступники оставили надписи на стенах

Сегодня в 15:49 ~ 1 минута на чтение 152
В Гардабани жестоко убиты супруги – преступники оставили надписи на стенах

В Гардабанском муниципалитете минувшей ночью убили супружескую пару. По словам местных жителей, их ударили тупым предметом по голове, сообщает 1news.az со ссылкой на interpressnews.ge.

По информации населения, лица убитых были изувечены так сильно, что даже их близким было сложно опознать убитых.

По информации местных жителей, муж и жена имели в Гардабани небольшой бизнес, однако нападавшие в доме ничего не тронули. В качестве одной из версий близкие рассматривают месть.

Сын погибших живет в России. Часть населения говорит, что на месте убийства на стенах были оставлены надписи, призывающие его: «Приезжай вовремя, расправимся и с тобой».

В МВД заявляют, что дело по факту убийства начато в соответствии со статьей 109 УК Грузии («Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах»).

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