В Габале загорелся арендованный арабами дом, есть погибший и раненые

В Габалинском районе произошел пожар в доме, где проживали арабские туристы.
Как сообщает Report, возгорание произошло в одном из частных домов в центре города.
Так, во время пожара в доме, который арендовали арабские туристы, один человек погиб, два человека получили ранения.
Для тушения пожара на место происшествия прибыли пожарные расчеты и живая сила Службы пожарной охраны министерства по чрезвычайным ситуациям Габалинского района. Пожар локализован.
В настоящее время уточняются личности погибшего и раненых.
По факту ведется расследование.
1news.az