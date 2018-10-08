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В Габале загорелся арендованный арабами дом, есть погибший и раненые

Сегодня в 11:10 ~ 1 минута на чтение 1745
В Габале загорелся арендованный арабами дом, есть погибший и раненые

В Габалинском районе произошел пожар в доме, где проживали арабские туристы.

Как сообщает Report, возгорание произошло в одном из частных домов в центре города.

Так, во время пожара в доме, который арендовали арабские туристы, один человек погиб, два человека получили ранения.

Для тушения пожара на место происшествия прибыли пожарные расчеты и живая сила Службы пожарной охраны министерства по чрезвычайным ситуациям Габалинского района. Пожар локализован.

В настоящее время уточняются личности погибшего и раненых.

По факту ведется расследование.

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