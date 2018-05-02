В Габале арендатор центра отдыха массово вырубил многолетние деревья - ФОТО

Сотрудники Департамента защиты окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана обнаружили массовую вырубку деревьев в Габалинском районе.

Как сообщила 1news.az руководитель пресс-службы министерства Ирада Ибрагимова, в расположенном в поселке Нидж Габалинского района центре отдыха Karvan были вырублены 35 деревьев с обхватом ствола 12-28 см, тем самым окружающей среде был нанесен ущерб в размере 5810 манатов.

Разбирательство по факту установило, что деревья были вырублены арендатором центра отдыха Эльшаном Мамедовым. В связи с этим был составлен акт, собранные материалы направлены в Генеральную прокуратуру АР для дачи им правовой оценки.

Тимур Рзаев, Э.Т.