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В Габале арендатор центра отдыха массово вырубил многолетние деревья - ФОТО

Сегодня в 10:50 ~ 1 минута на чтение 221
В Габале арендатор центра отдыха массово вырубил многолетние деревья - ФОТО

Сотрудники Департамента защиты окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана обнаружили массовую вырубку деревьев в Габалинском районе.

Как сообщила 1news.az руководитель пресс-службы министерства Ирада Ибрагимова, в расположенном в поселке Нидж Габалинского района центре отдыха Karvan были вырублены 35 деревьев с обхватом ствола 12-28 см, тем самым окружающей среде был нанесен ущерб в размере 5810 манатов.

Разбирательство по факту установило, что деревья были вырублены арендатором центра отдыха Эльшаном Мамедовым. В связи с этим был составлен акт, собранные материалы направлены в Генеральную прокуратуру АР для дачи им правовой оценки.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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