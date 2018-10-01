В филиалах Kapital Bank будут работать пенсионеры

В связи с 1 октября – Международным днем пожилых людей - Kapital Bank проводит очередной социальный проект.

В рамках проекта пенсионеры будут обслуживать клиентов банка в столичных филиалах. Реализация нового проекта проводится при участии инициативной группы Üçüncü Bahar («Третья весна»).

Во время проекта, который продлится 1 месяц, пенсионеры будут направлять посетивших филиалы пожилых клиентов по требующимся им услугам. Этот проект осуществляется в рамках программы банка Könüllülər («Добровольцы»).

«Как известно, Kapital Bank каждый год в преддверии Дня пожилых людей проводит для них различные мероприятия. После успеха прошлогодних мероприятий, посвященных финансовому просвещению, мы создали центр Yaşa («Живи»). Пенсионеры, которые принимают участие в программе Könüllülər, будут в основном обслуживать пожилых клиентов и помогать им в осуществлении банковских операций. Цель проекта заключается в том, чтобы повысить уверенность в себе пожилых людей именно за счет их обслуживания пенсионерами», — отметила директор департамента маркетинга Kapital Bank Гюнель Фарзалиева.

Следует отметить, что организованный инициативной группой Üçüncü Bahar при поддержке Kapital Bank центр для пенсионеров Yaşa функционирует при Министерстве труда и социальной защиты населения. Центр расположен в департаменте Сабунчинского района Государственного фонда социальной защиты (поселок Бакиханова, ул. Я.Алиева, 1). В настоящее время более 300 человек являются активными членами центра, и к каждому из тренингов присоединяются около 40–50 человек.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 95 филиалах и 7-ми отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру «196».

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