В Филармонии отметили закрытие Недель Франкофонии

21 апреля при поддержке Министерства культуры Азербайджана, посольства Франции и представительства Institut Français в нашей стране в Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева прошел вечер классической музыки по случаю закрытия Недель Франкофонии.

Открывая вечер, посол Франции Аурелия Бушез отметила, что Недели Франкофонии - важное событие для нашей страны, играющее большую роль в ознакомлении азербайджанской общественности с культурой франкоязычных стран.

Она выразила признательность Министерству культуры Азербайджана за содействии в организации и проведении мероприятия на высоком уровне.

А.Бушез довела до внимания, что сегодня в исполнении Симфонического оркестра имени Ниязи Азербайджанского телевидения и радио под руководством известного французского дирижера Натали Моран прозвучат произведения выдающегося немецкого композитора Роберта Шумана. Посол добавила, что Натали Моран будут сопровождать талантливые азербайджанские пианистки Егяна Ахундова и Саида Тагизаде.

Мероприятие продолжилось концертной программой.

Отметим, что с 30 марта по 15 апреля в Баку при поддержке посольств Франции, Бельгии, Коста-Рики, Греции, Венгрии, Марокко, Мексики, Молдовы, Румынии, Швейцарии, Эстонии, Литвы, Латвии, а также представительства Европейского Союза в нашей стране прошли Недели Франкофонии.

В рамках мероприятия были организованы показы фильмов, музыкальные вечера, выставки, конкурсы и др.

АЗЕРТАДЖ