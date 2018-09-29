Въезд на проспект Бабека в Баку ограничивается

Въезд на проспект Бабека со стороны центра Баку будет ограничен.

Как сообщили 1news.az в Государственном агентстве автодорог Азербайджана, это связано с работами по реконструкции. Ограничение будет применено в ночь с 29 на 30 сентября последовательно на участках по всей протяженности проспекта.

Госагентство приносит свои извинения в связи с возможными неудобствами для автомобилистов и рекомендует водителям запланировать свое передвижение с использованием альтернативных дорог.

Талыб Бархудаев, И.А.