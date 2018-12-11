В Эстонии завершился интеллектуальный турнир «Флаг Азербайджана - 100 лет»

В Таллине при финансовой поддержке Фонда Молодежи Азербайджана Клуб Интеллектуальных Игр «Атешгях» провел V Международный Интеллектуальный Фестиваль «Флаг Азербайджана -100 лет».

Как сообщает Клуб интеллектуальных игр «Атешгях», фестиваль был посвящен Дню Государственного флага Азербайджанской Республики. Фестиваль прошел под эгидой Федерации Интеллектуальных Игр Азербайджана и Объединения Европейских Интеллектуальных Клубов.

Председатель оргкомитета фестиваля Илькин Етирмишли, а также секретарь посольства Азербайджана в Республике Эстония Гусейн Ахундов подчеркнули важность проведения данного мероприятия. Во время своего выступления Гусейн Ахундов приветствовал участников фестиваля, рассказал о ценности этого фестиваля и подчеркнул, что в этом году Флагу Азербайджанской Республики исполнилось 100 лет, а также выразил свою радость в связи с тем, что в этот раз фестиваль проводится в Таллине.

В свою очередь, глава Организационного Комитета Илькин Етирмишли отметил, что для него это вдвойне радостная дата так как помимо 100-ия Флага Азербайджана это также 5-й юбилейный фестиваль, посвященный Флагу Азербайджана. После того, как Илькин Етирмишли объявил фестиваль открытым, прозвучал гимн Азербайджана.

В программе фестиваля были включены турниры по игре «Что? Где? Когда?», «Брейн-Ринг» и интеллектуально-развлекательной игре «QuAZ». Ведущим фестиваля была Элена Кейране.

По итогам фестиваля, который проходил в два дня, в турнире по игре «Что? Где? Когда?» победила команда «23 Красное» (Россия), второе место заняла «Кьяроскуро» (Эстония), третье – «Три Икса» (Латвия). «Трое в лодке» из Эстонии завоевала золото «Брейн-Ринга», второе и третье место «Кьяроскуро» (Эстония), и «Квадратура Тура» (Эстония), соответственно.

В игре «QuAz» победила команда «BlackLabel» (Эстония). Победители и призеры были награждены медалями, командными кубком и дипломом, а игроки каждой команды-призера получили сувенирные подарки из Азербайджана.

1news.az