Митинг оппозиции в Ереване завершился - ОБНОВЛЕНО

Митинг оппозиции в Ереване завершился, передает корреспондент РИА Новости.

В ходе митинга лидер протестов Никол Пашинян заявил, что готов взять на себя обязательства премьер-министра страны, добавив, в понедельник обсудит вопрос избрания главы правительства с представителями парламентских фракций.

В этой связи он призвал своих сторонников не проводить 30 апреля акции гражданского неповиновения, а собраться на вечерний митинг, на котором он представит результаты переговоров с политическими силами.

РИА Новости

19:40

Многотысячный митинг оппозиционеров во главе с лидером протестного движения Николом Пашиняном начался в воскресенье вечером на площади Республики в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.



Ранее колонна протестующих начала шествие на площади Франции. Затем демонстранты прошлись по центральным улицам армянской столицы. Завершилось шествие на площади Республики, где начался митинг.

На митинге присутствуют люди всех возрастов, также много семей с маленькими детьми. Многие из участников держат национальные флаги Армении.

По периметру площади Республики находится небольшое количество полицейских, они стоят в стороне и наблюдают за митингом.

Выступление лидера оппозиции Пашиняна участники акции встретили бурными аплодисментами и приветственными криками.

РИА Новости

19:20

Многотысячная колонна протестующих выдвинулась с площади Франции и идет по проспекту Месропа Маштоца в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.

Ожидается, что к колонне присоединится лидер оппозиции Никол Пашинян. Впереди идет оркестр, протестующие бьют в барабаны и играют на духовых инструментах, несут национальные флаги. Автомобилисты встречают колонну приветственными гудками.

По словам участников шествия, они намерены пройти по центральным улицам и в 19:00 начать митинг на площади Республики.

С колонной идет также небольшое количество полицейских.

РИА Новости

16:07

Сторонники лидера протестного движения, руководителя парламентской фракции «Елк» Никола Пашиняна по его призыву в воскресенье днем стали перекрывать автодороги по Еревану и областям Армении.

Как передает в воскресенье корреспондент «Интерфакса», сотни демонстрантов проводят шествия почти по всем улицам Еревана, перекрывают дороги мусорными баками, скамейками.

Закрыты дороги к площади Республики, где вечером намечен митинг оппозиции. Перекрыты проспекты, связывающие разные части города с центром Еревана, а также центральный проспект Маштоца.

Жители Арагацотнской области перекрыли также автотрассу Аштарак-Ереван, к северу от армянской столицы.

Ранее Пашинян призвал своих сторонников вечером в воскресенье собраться на митинг на площади Республики в центре Еревана.

С 13 апреля в Ереване и ряде других городов Армении проходили многотысячные круглосуточные митинги и акции протеста против назначения экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Во главе протестов встал оппозиционный депутат Никол Пашинян. 23 апреля Саргсян ушел в отставку, исполняющим обязанности премьер-министра Армении был назначен представитель правящей Республиканской партии Карен Карапетян.

Интерфакс

12:48

Инициатива «Мой шаг» возобновила акции протеста в Ереване.

Лидер движения, депутат Никол Пашинян призвал всех ровно в 12:00 возобновить акции гражданского неповиновения, сообщает news.am.

Сам Пашинян начнет шествие с площади Франции в 17:00 и направится к площади Республики, где в 19:00 состоится митинг.

Ранее Пашинян призвал возобновить акции протеста в Ереване 29 и 30 апреля, а 1 мая, в день выборов премьер-министра, «заполонить» улицы Еревана.

Талыб Бархудаев