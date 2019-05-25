В Ереване противники Запада вновь предприняли попытку заблокировать местный офис Фонда Сороса

В столице Армении противники Запада 3 июня предприняли новую попытку заблокировать входы и выходы в местный офис Фонда Сороса в центре Еревана.

Как сообщают армянские СМИ, к акции общественно-политического движения «Вето» Нарека Маляна присоединились движение «Адекват», партия Рамкавар-Азатакан, общественная организация «Гражданское сознание», Коммунистическая партия Армении.

Свою поддержку движению «ВЕТО» выразили организатор акций «YellowFest» («Желтые жилеты»), армянин по происхождению Крис Бертерян.

Напомним, что несколько дней назад в Ереване прошла акция протеста против деятельности в Армении Фонда открытого общества (Фонд Сороса).

Читайте по теме:

Протестующие «осадили» офис фонда Сороса в Ереване, произошли столкновения с полицией

А.А.