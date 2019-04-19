В Ереване прошла антисоросовская акция

Пока в спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване проходило очередное заседание Евразийского межправительственного совета, общественный деятель Нарек Малян пытался провести антисоросовскую акцию перед СКК, сообщают армянские СМИ.

«Я пытаюсь провести акцию уведомления. Известить наших высокопоставленных гостей, представителей государств-партнеров о том, что существует большая опасность, в частности, в лице Джорджа Сороса и его фондов. Пытаюсь проинформировать о том, что Джордж Сорос финансирует все проекты, разрушающие основы государственности. Из-за финансируемых им проектов государство становится слабее и, в конце концов, государственность может быть расшатана», - сказал Нарек Малян.

Он отметил, что подготовил несколько плакатов на родных языках стран-партнеров.

«Однако полицейские не позволили подойти к комплексу с какой-либо стороны, и я предпринял эту попытку на лестницах СКК. Я продолжу акцию и проинформирую людей о том, что существует большая опасность утраты государственности и уничтожения государственных институтов», - заявил Нарек Малян.

А.С., Э.Т.