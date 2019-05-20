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В Ереване полицейские с автоматами остановили сепаратиста из Карабаха

Сегодня в 10:20 ~ 1 минута на чтение 1101
В Ереване полицейские с автоматами остановили сепаратиста из Карабаха

В Ереване в административном районе Аван полицейские с автоматами остановили машину представителя сепаратистского режима Виталия Баласаняна для проведения осмотра на наличие незаконного оружия.

Полицейские подозревали, что в его машине, возможно, есть незаконное оружие, сообщают армянские СМИ.

Позднее сам Баласанян заявил прибывшим на место инцидента журналистам, что ждет прибытия своего адвоката.

«Пока я ни с чем не связываю этот инцидент», - сказал он.

Баласанян сообщил, что машина принадлежит его другу.

На вопрос, может ли все это быть связано с делом экс-президента Роберта Кочаряна, он заявил, что «не знает и предположений делать не будет».

Суд общей юрисдикции Еревана изменил в субботу меру пресечения бывшему президенту Роберту Кочаряну и освободил его под личное поручительство сепаратистов Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна.

А.А., Э.Т.

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