В Ереване начался митинг сторонников Пашиняна

В то время как Национальное собрание Армении сегодня на специальном заседании проводит обсуждение вопроса будущего премьерства в стране, многотысячный митинг сторонников лидера оппозиции Никола Пашиняна начался на площади Республики в Ереване, передает 1news.az со ссылкой на РИА Новости.

Участники акции практически заполнили площадь Республики. Большинство из них держат шарики цветов национального флага, а также флаги Армении. Они ожидают трансляции заседания парламента, которая запланирована на больших экранах, установленных на площади. Собравшиеся периодически скандируют: «Никол, Никол», «Никол премьер-министр». Перед участниками акции выступают соратники Пашиняна.

По центральным улицам армянской столицы ездят автомобили и сигналят, на большинстве из них закреплены флаги Армении.

В центре Еревана наблюдается небольшое количество полицейских. Обстановка в центре армянской столицы в целом спокойная.