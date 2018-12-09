В Ереване мужчина не смог проголосовать, так как не знал ни одного кандидата в парламент

Мужчина не смог проголосовать на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах.

Избиратель явился на участок одним из первых, взял бюллетень и долго не выходил из кабинки для голосования.

Этим заинтересовалась председатель избирательной комиссии и спросила, нет ли у того проблем, может он плохо видит или еще что-то задерживает его.

На это мужчина ответил, что не знает никого из кандидатов. Избиратель даже попросил главу участкового избиркома помочь ему с выбором, но получил отказ.

Однако, мужчина все же закинул конверт в урну, а корреспонденту сообщил, что так и не смог проголосовать, но возвращать листочек не хотел.

Он отказался называть имя отказался, чтобы не опозориться.

Отметим, что на участке 9/6 зарегистрировано всего 1810 избирателей - уже проголосовало трое.

По всей республике действуют 2010 избирательных участков. За места в законодательном органе страны борются 11 политических сил – 9 партий и 2 блока.

Sputnik Армения