В Elektra Hall было презентовано новое поколение BMW 3 серии – ФОТО

18 апреля официальный импортер BMW в Азербайджане компания Improtex Motors провела в Elektra Hall презентацию долгожданной новинки в сегменте седан – совершенно новый BMW 3 серии.

Седьмое поколение BMW 3 серии фокусируется на спортивном наследии модели, гоночные успехи которой обеспечили ей культовый статус. BMW 3 серии продолжает устанавливать новые стандарты в своем сегменте в отношении динамичности, качества исполнения и инновационной составляющей.

Новый дизайн экстерьера с четкими линиями и рельефными поверхностями демонстрирует современный и динамичный характер нового седана BMW 3 серии. Автомобиль стал на 85 мм длиннее своего предшественника (теперь 4 709 мм), на 16 мм шире (1 827 мм) и всего на 1 мм выше (1 442 мм). Длина колесной базы увеличена на 41 мм (2 851 мм), а колея стала шире на 43 мм спереди и 21 мм сзади. Новые пропорции наделяют автомобиль еще большей маневренностью и устойчивостью. Светодиодные передние противотуманные фары и воздушные заслонки встроены в боковые воздухозаборники бампера, которые в линии Luxury Line расположены горизонтально. Узнаваемый профиль автомобиля формируют характерные линии, проходящие вдоль боковой части кузова, а также выпуклые пороги. Контур боковых окон с неизменным изгибом Хофмайстера теперь плавно переходит в задние стойки кузова. Горизонтальные линии и узкие, слегка затемненные светодиодные фонари придают задней части автомобиля широкий, мускулистый вид.

При разработке конструкции кузова и технологии шасси нового BMW 3 серии седан был установлен ряд четких приоритетов: улучшенная динамика движения, высокая маневренность, идеальная точность рулевого управления и превосходное торможение. Новый BMW 3 серии седан весит меньше предшественника (в зависимости от комплектации разница составляет до 55 кг). Кроме того, он имеет низкий центр тяжести, сбалансированное распределение нагрузки по осям в соотношении 50:50, а также жесткий кузов и энергоемкую подвеску.

Значительно расширенный набор инновационных систем помощи водителю в новом BMW 3 серии седан подчеркивает ведущую роль концерна в разработке технологий автономного вождения. Опционально доступны активный круиз-контроль с функцией Stop & Go, ассистент вождения с системой предупреждения об опасностях при перестроении и наезде сзади, а также система помощи при выезде с парковки задним ходом. Также доступен ассистент вождения Professional, который включает в себя все функции, повышающие комфорт и безопасность. Среди них – ассистент рулевого управления и удержания автомобиля в полосе с активной защитой от боковых ударов. Усовершенствованный проекционный дисплей отличается увеличенной диагональю и улучшенной графикой и может отображать еще более разнообразный контент.

На старте мировых продаж новый BMW 3 серии седан доступен с пятью вариантами мощных и эффективных двигателей. BMW 320i и BMW 330i оснащаются четырехцилиндровыми бензиновыми двигателями и развивают 184 л.с. и 258 л.с. соответственно. Дизельные четырехцилиндровые силовые агрегаты выдают 150 л.с. в BMW 318d и 190 л.с. в BMW 320d. BMW 330d оснащается шестицилиндровым рядным дизельным двигателем мощностью 265 л.с. Также с начала продаж будет доступна версия BMW 320d xDrive с интеллектуальной системой полного привода. Примечательно также то, что BMW – единственный автомобильный бренд в Азербайджане, который предоставляет полную заводскую гарантию на 4 года (или 200 тыс. км.)

О компании Improtex Motors

ООО Improtex Motors является дочерней компанией холдинга Improtex Group. Компания Improtex Motors была учреждена в 1998 году и благодаря своей профессиональной деятельности смогла добиться доверия и уважения партнеров и клиентов. Компания Improtex Motors является официальным импортером автомобилей BMW, Rolls-Royce, MINI, мотоциклов BMW и японского бренда YAMAHA, достойно представляя на азербайджанском автомобильном рынке все новинки модельного ряда этих брендов. В настоящее время у компании есть 3 салона продаж и 2 сервисных центра, оснащенных новейшим оборудованием и полностью отвечающих корпоративным стандартам немецкого концерна.

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