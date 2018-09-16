В Египте нашли еще одного древнего сфинкса

Египетская археологических миссия, которая работала над проектом снижения уровня грунтовых вод в храме, расположенном недалеко от Асуана, обнаружила статую сфинкса из песчаника, сообщает Министерство по делам древностей страны на своей странице в соцсетях.

Генеральный секретарь Верховного совета по делам древностей Египта Мустафа Вазири объяснил, что статуя скорее всего относится к эпохе Птолемеев (331 до нашей эры — 31 год нашей эры).

Она была найдена на юго-восточной стороне храма в городе Ком-Омбо, в том же месте, где два месяца назад была обнаружена скульптура Птолемея V.

Руководитель организации "Асуанские древности" Абдель Монейм Саид заявил, что они планируют проводить больше археологических исследований, чтобы получить новую информацию о сфинксе.

Ранее обнаруженные находки на территории раскопок уже переведены в Национальный музей египетской цивилизации в Фустате.

РИА Новости