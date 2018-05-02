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В Джорджии разбился американский военный самолет

2 Мая, 2018 в 22:45 ~ 1 минута на чтение 224
В Джорджии разбился американский военный самолет

Военно-транспортный самолет США C-130 («Геркулес») разбился в штате Джорджия, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВВС США.

«Да, мы можем подтвердить, что это был самолет национальной гвардии. Это все, что мы знаем на данный момент», — сказала представитель пресс-службы, отвечая на вопрос о падении самолета С-130.

В твиттере ассоциация профессиональных пожарных города Саванны опубликовала фотографию с места происшествия. Там изображен хвост самолета, лежащий рядом с дорогой. За ним виден огонь и черный дым.

Самолет упал в нескольких милях от аэропорта Саванны, сообщает CNN со ссылкой на представителя аэропорта Кэндэйс Карпентер.

«Экипажи аэропорта помогают местным службам с инцидентом с самолетом за пределами аэропорта. На работе аэропорта это пока никак не сказалось», — написала Карпентер в твиттере.

РИА Новости

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