В Джалилабаде прошел турнир по баскетболу 3х3 – ФОТО - ВИДЕО

На днях в Джалилабаде прошел пятый турнир «Basketball 3x3 Azerbaijan Cup».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на 3x3 Azərbaycan, на турнире приняли участие 8 команд, четыре из которых представляли Баку.

Первое место заняла команда «Stars», представляющая Джалилабад. На втором месте расположилась команда из Баку – «Polukhinski Pereulok». Третье место же заняла также команда из Джалилабада – «Woodpecker».

В рамках турнира также был проведен конкурс трех очковых бросков «Three-Point Contest». Победителем здесь стал баскетболист команды «Wizards» Магомед Агаев. MVP турнира был признан Исмаил Алиев («Polukhinski Pereulok»).

Стоит отметить, что это первый турнир по стритболу, прошедший в Джалилабаде.

Теймур Максутов