Возросло число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Количество пострадавших при взрывах на заводе «Кристалл» в Дзержинске под Нижним Новгородом увеличилось до 38 человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МЧС.

Как отмечается, состояние четверых пострадавших оценивается как тяжелое.

Уточняется, что состояние еще 25 оценивается как средней степени тяжести. Девять человек получили легкие травмы.

О погибших к настоящему моменту не сообщалось.

Gazeta.ru

16.14

В Нижегородской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Такое решение приняли власти Дзержинска, где 1 июня произошли взрывы на заводе, передает ТАСС.

Как выяснилось, первый взрыв произошел в 12.45. Взрывной волной выбило стекла в районе трех километров от места взрыва. Однако после этого было еще несколько взрывов.

По предварительным данным, причиной взрывов стало «нарушение технологического процесса производства работ».

По данным Минздрава, в настоящее время за медицинской помощью обратились уже 27 человек.

Gazeta.ru

15.34

В цехе по производству тротила на заводе «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области прогремело несколько мощных взрывов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

По данным правительства Нижегородской области, при взрывах пострадали 19 человек.

«Осколочные ранения легкой и средней тяжести. Оказывается вся медицинская помощь», — сообщил собеседник агентства.

Заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов со своей стороны заявил о 16 пострадавших и двух пропавших без вести.

В городе #Дзержинск прогремели взрывы на оборонном предприятии, которое производит взрывчатку pic.twitter.com/jIJMtc1CR7 — Лёха2 (@NemcofAleksei) June 1, 2019

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сказал представитель экстренных служб. Он уточнил, что взрывов было три. Цех разрушен на площади 100 квадратных метров, огонь перекинулся на соседнее здание. В ближайшем поселке Пыра в домах повреждено остекление.

«Предварительная причина взрыва — нарушение технологического процесса производства работ», — сказал собеседник агентства.

Опасность повторных взрывов на предприятии сохраняется, добавил он.

В ГосНИИ «Кристалл» отметили, что при взрывах никто не погиб. Всего на момент взрыва в цехе работали пять человек. «Заводские службы сработали оперативно и успели эвакуировать персонал», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе МЧС сообщили РИА Новости, что тушение пожара проводится по третьему номеру сложности.

РИА Новости