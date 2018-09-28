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В Душанбе состоялся разговор между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении

28 Сентября, 2018 в 23:25 меньше минуты на чтение 277
В Душанбе состоялся разговор между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении

На полях саммита СНГ в Душанбе состоялся разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента АР.

Стороны выразили приверженность переговорам по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, укреплению режима прекращения огня для предотвращения инцидентов на линии соприкосновения сторон и на границе между Арменией и Азербайджаном.

Стороны решили выработать механизмы по установлению оперативной связи между соответствующими структурами.

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