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В ДТП с автобусом в Афганистане погибли 15 человек

8 Сентября, 2018 в 11:26 меньше минуты на чтение 3421
В ДТП с автобусом в Афганистане погибли 15 человек

Автобус столкнулся с грузовиком в субботу утром в афганской провинции Кандагар, 15 человек погибли, 25 получили ранения, сообщает местный телеканал TOLOnews со ссылкой на канцелярию губернатора провинции.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на РИА Новости.

Как заявил официальный представитель губернатора Азиз Ахмад Азиз, авария произошла в районе Жари около 6 утра по местному времени. По его словам, среди погибших есть женщины и дети, несколько пострадавших находятся в критическом состоянии.

Рустам Азимов

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