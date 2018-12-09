В Доминикане в ходе операции изъяли почти 700 килограмм кокаина

Сотрудники Национального управления по контролю за оборотом наркотиков Доминиканской республики обнаружили 682 килограмма кокаина и склад оружия в провинции Ла-Альтаграсия, сообщает издание Listin Diario.

По словам представителя управления Карлоса Деверса, совместная с ВМС страны операция проводилась на суше и в море, в результате в лодке у берегов города Байяибе были обнаружены наркотики. Были задержаны шесть человек - пятеро доминиканцев и один колумбиец.

Деверс ответил, что проводится операция по поиску других членов группировки.

Также в ходе обысков в доме в провинции был обнаружен арсенал оружия - девять винтовок, семь пулеметов, пять пистолетов и другое оружие.

РИА Новости