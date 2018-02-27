В день рождения парень хотел провести трансляцию в Facebook и снял свою смерть – ВИДЕО

Житель Северной Каролины Прентис Робинсон снял на видео последние минуты жизни. В объектив камеры также попал и тот, кто стал его последним собеседником — его убийца.

Инцидент произошёл недалеко от Университета Уингейта в округе Юнион. Во время трансляции, за минуты до смерти, Прентис рассказывал о планах на жизнь и о желании переехать из Шарлотт в Атланту, сообщает New York Post.

Его монолог прерывается, когда к нему подходит вооружённый человек. Музыкант несколько раз произнёс: "Ты не врёшь?". После слышны звуки выстрелов, Прентис падает за землю. Его камера остаётся включённой и ловит преступника, убегающего с места убийства.

Наблюдавшие за Прентисом пользователи Сети не сразу поняли ,что происходит, и ещё какое-то время комментировали его стрим. В начале видео пользователь по имени Никкей Гэдди говорит, что видит, как он вышел из ресторана быстрого питания "Бургер кинг". В момент выстрелов на телефоне Прентиса сработал мессенджер GroupMe, по которому неизвестный Нейт Петтерсон предупредил всех оставаться на своих местах из-за выстрелов в округе.

С момента убийства полиция оцепила местность, университетские занятия были прерваны. Убийца до сих пор в бегах, его разыскивают правоохранительные органы. Неизвестно, знаком ли он был с Прентисом до их встречи.

life.ru