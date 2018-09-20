В день Aшуры в мечети Тезепир состоялась акция сдачи крови - ФОТО

20 сентября в день Aшуры в мечети Тезепир состоялась акция сдачи крови.

В акции участвовали председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллашукюр Пашазаде, председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы, председатель комитета Mилли Меджлиса Эльдар Ибрагимов, депутаты Гусейнбала Мираламов, Джаваншир Пашазаде, архиепископ Бакинской и Азербайджанской Епархии Александр, руководитель религиозной общины горских евреев Милих Евдаев.

В интервью журналистам после акции сдачи крови, председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде сказал: «Мы уже много лет поминаем наших шехидов, а также дарим жизнь, сдавая кровь. Вместе с шехидами Кербалы мы поминаем и наших сынов и дочерей, ставших шехидами во имя свободы наших земель. Сдавая сегодня кровь, мы дарим кому-то жизнь. В день Aшуры нельзя заниматься самоистязанием. Сам имам Гусейн не согласился бы с этим».

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы в интервью сказал, что по традиции, сложившейся в последние годы, граждане страны в день Ашуры участвуют в акции сдачи крови. И в этом году согласно этой традиции многие граждане добровольно участвуют в этой акции. Aкция имеет очень большое нравственное, политическое и психологическое значение. Эта традиция уже соблюдается и во многих соседних странах, в том числе в Иране и Турции. Это хороший пример для всего мира, в частности исламского мира.

Другие участники акции отметили значение акции, расценили это как полезную инициативу, особенно для имеющих проблемы со здоровьем.

АЗЕРТАДЖ