1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В день Aшуры в мечети Тезепир состоялась акция сдачи крови - ФОТО

Сегодня в 17:06 ~ 2 минуты на чтение 324
В день Aшуры в мечети Тезепир состоялась акция сдачи крови - ФОТО

20 сентября в день Aшуры в мечети Тезепир состоялась акция сдачи крови.

В акции участвовали председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллашукюр Пашазаде, председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы, председатель комитета Mилли Меджлиса Эльдар Ибрагимов, депутаты Гусейнбала Мираламов, Джаваншир Пашазаде, архиепископ Бакинской и Азербайджанской Епархии Александр, руководитель религиозной общины горских евреев Милих Евдаев.

В интервью журналистам после акции сдачи крови, председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде сказал: «Мы уже много лет поминаем наших шехидов, а также дарим жизнь, сдавая кровь. Вместе с шехидами Кербалы мы поминаем и наших сынов и дочерей, ставших шехидами во имя свободы наших земель. Сдавая сегодня кровь, мы дарим кому-то жизнь. В день Aшуры нельзя заниматься самоистязанием. Сам имам Гусейн не согласился бы с этим».

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы в интервью сказал, что по традиции, сложившейся в последние годы, граждане страны в день Ашуры участвуют в акции сдачи крови. И в этом году согласно этой традиции многие граждане добровольно участвуют в этой акции. Aкция имеет очень большое нравственное, политическое и психологическое значение. Эта традиция уже соблюдается и во многих соседних странах, в том числе в Иране и Турции. Это хороший пример для всего мира, в частности исламского мира.

Другие участники акции отметили значение акции, расценили это как полезную инициативу, особенно для имеющих проблемы со здоровьем.

АЗЕРТАДЖ

Telegram WhatsApp

324

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net