В «Дашнакцутюн» назревает бунт из-за результатов выборов – Газета

Результаты внеочередных парламентских выборов, как и в совет старейшин Еревана, вызвали серьезное недовольство в АРФ «Дашнакцутюн», в которой назревает бунт с требованием сменить руководство партии, пишет газета «Грапарак».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ, газета отмечает, что поражение «Дашнакцутюна» является одной из драм и интриг прошедших выборов.

«С одной стороны, это говорит о том, что общественность отреклась от политических сил, занимающих свою нишу в системе прежней власти, а с другой - не простила им смены лагеря», - пишет «Грапарак».

Отмечается, что «Дашнакцутюн» в этот раз провела неудовлетворительную предвыборную агитацию, выбрала грустные плакаты и не заслуживающую доверия троицу кандидатов, возглавляющую список.

Организационными работами в предвыборном периоде руководили представитель бюро АРФД Грант Маргарян и представитель армянского офиса структур верховного органа АРФД Арсен Амбарцумян, и хотя рейтинговые кандидаты ничем не уступали прошлогодним и усердно работали, их результаты существенно отличаются от показателей 2017 года.

Согласно обнародованным ЦИК Армении итогам досрочных парламентских выборов, прошедших 9 декабря, в нацсобрание седьмого созыва прошли три политические силы - блок «Мой шаг» (70,43%), партии «Процветающая Армения» (8,27%) и «Просвещенная Армения» (6,37%).

Бывшая правящая Республиканская партия Армении (4,7%) и АРФ «Дашнакцутюн» (3,89%) не смогли преодолеть 5% барьер.

С.А., Э.Т.