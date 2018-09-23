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В Дагестане арестовали замглавы администрации правительства

Сегодня в 21:00 ~ 1 минута на чтение 446
В Дагестане арестовали замглавы администрации правительства

Советский районный суд Махачкалы арестовал заместителя руководителя администрации главы и правительства Дагестана Исмаила Эфендиева сроком на 10 суток, сообщил представитель суда.

"Суд состоялся сегодня. В отношении Эфендиева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 10 суток", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что в случае предъявления обвинения срок ареста будет увеличен на два месяца.

О задержании Эфендиева сообщил в субботу информированный источник. По его данным, чиновнику вменяется превышение должностных полномочий, его задержали по тому же делу, по которому проходит арестованный первый заместитель председателя правительства Дагестана Рамазан Алиев.

Эфендиев в феврале 2016 года был назначен назначен руководителем администрации главы и правительства региона, а с ноября 2017 года являлся заместителем руководителя администрации главы и правительства Дагестана.

РИА Новости

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