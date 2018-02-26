В Чикаго прошла акция протеста в связи с 26-й годовщиной Ходжалинского геноцида

25 февраля в одном из самых больших городов США Чикаго (штат Иллинойс) прошла акция протеста в связи с 26-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Собравшись на центральной улице города Мичиган Авеню, участники акции выдвинули лозунги «Справедливость к Ходжалы!», «Не забывайте Ходжалы!», «Ходжалинская резня не должна повториться!», «Позор Армении!», «Мы не забыли Ходжалы!», «Оставьте в покое азербайджанские земли!», «Армения должна следовать резолюциям номер 822, 853, 874, 844 Совета Безопасности ООН!», «Военный преступник Саргсян должен быть осужден!», «Карабах – неотъемлемая часть Азербайджана!».

В знак поддержки демонстрантам, в мероприятии принял участие генеральный консул Турецкой Республики в Чикаго Умуд Аджар. В ходе акции жителям города были розданы листовки, отражающие факты резни, учиненной армией Армении в Ходжалы.

АЗЕРТАДЖ