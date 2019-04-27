В четверг в Баку тепло, до +26

В четверг, 2 мая, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром туман. Ветер южный, умеренный.

Как сообщили 1news.az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов АР, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 12-15, днем - 20-26 градусов тепла.

Атмосферное давление будет равно 756-759 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75%, днем – 45-55%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако ночью в некоторых предгорных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди, есть вероятность града. Ночью и утром в отдельных местах туман. Ветер западный.

Температура воздуха составит ночью 11-16, днем – 27-32, в горах ночью - 8-13, днем - 15-20 градусов тепла.

Тимур Рзаев, Э.Т.