В четверг в Баку и на Абшероне дождливо

В четверг, 14 декабря, в Баку и на Абшероне облачно, временами дождливо, ветер юго-восточный.

По данным Национального департамента гидрометеорологии, температура воздуха на Абшероне ночью составит от +5 до +7, днем - от +9 до +12 градусов. Непосредственно в Баку ночью - от +5 до +7, днем - от +10 до +12.

Атмосферное давление установится на уровне 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана в четверг преимущественно без осадков, однако в некоторых северных и восточных районах ожидается моросящий дождь. Местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит от 0 до +5, днем - от +8 до +13 градусов, в горной местности ночью - от -2 до +3, днем - от +4 до +9.

Гидрометцентр накануне отмечал, что до 15 декабря на Абшероне будет преобладать умеренное колебание метеорологических показателей, что окажет благоприятное воздействие на метеочувствительных людей, однако влажная погода может вызвать чувство дискомфорта.

Елена Остапенко, Э.Т.