В четверг в Баку и на Абшероне до +10, моросящий дождь

В четверг, 1 марта, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью и утром местами туман и моросящий дождь.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, будет преобладать северо-западный ветер, который в дневные часы сменится юго-восточным.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит от +4 до +6, днем - от +7 до +10. Непосредственно в Баку ночью - от +4 до +6, днем - от +8 до +10.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит порядка 70-80%, днем - 60-65%.

В районах Азербайджана в четверг преимущественно без осадков, однако дождь ожидается местами ночью и рано утром в горной местности. Местами туман, ветер западный, временами порывистый.

Температура воздуха ночью составит от 0 до +5, днем - от +8 до +13 градусов, в горной местности ночью - от 0 до -5, днем - от +3 до +7.

Елена Остапенко, Э.Т.