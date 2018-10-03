В четверг на Абшероне южный ветер, до +28

В четверг, 4 октября, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, северо-западный ветер в течение дня сменится умеренным южным.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха в Баку и на Абшероне ночью составит от +18 до +20, днем - от +26 до +28.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью будет равна 70-80%, днем - 50-60%.

В районах Азербайджана в четверг также в основном без осадков. Ветер преимущественно западный, днем местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит от +15 до +20, днем - от +26 до +31, в горах ночью - от +8 до +13, днем - от +15 до +20.

Гидрометцентр отмечает, что 5-6 октября на Абшероне резко изменятся погодные условия: на фоне резкого повышения атмосферного давления поднимется сильный северный ветер хазри, температура воздуха опустится на 5-8 градусов. Все это может неблагоприятно сказаться на самочувствии метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.