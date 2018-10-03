1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В четверг на Абшероне южный ветер, до +28

Сегодня в 15:10 ~ 1 минута на чтение 376
В четверг на Абшероне южный ветер, до +28

В четверг, 4 октября, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, северо-западный ветер в течение дня сменится умеренным южным. 

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха в Баку и на Абшероне ночью составит от +18 до +20, днем - от +26 до +28.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью будет равна 70-80%, днем - 50-60%.

В районах Азербайджана в четверг также в основном без осадков. Ветер преимущественно западный, днем местами порывистый. 

Температура воздуха ночью составит от +15 до +20, днем - от +26 до +31, в горах ночью - от +8 до +13, днем - от +15 до +20.

Гидрометцентр отмечает, что 5-6 октября на Абшероне резко изменятся погодные условия: на фоне резкого повышения атмосферного давления поднимется сильный северный ветер хазри, температура воздуха опустится на 5-8 градусов. Все это может неблагоприятно сказаться на самочувствии метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.

 

Telegram WhatsApp

376

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net