В четверг на Абшероне пасмурно и ветрено

В четверг, 13 декабря, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно, утром и днем местами туман, есть вероятность моросящего дождя, временами усилится северо-западный ветер.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха в Баку и на Абшероне ночью составит в среднем от +6 до +8, днем - от +10 до +12.

Атмосферное давление сохранится на уровне 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью в среднем составит 75-85%, днем - 60-65%.

В районах Азербайджана в четверг временами ожидается дождь, местами интенсивный. В горной местности есть вероятность снега. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит от +3 до +8, днем - от +9 до +13, в горах ночью - от -2 до +3, днем - от +3 до +7.

Гидрометцентр отмечает, что преобладание 13 декабря на Абшероне временами усиливающегося ветра хазри и пасмурной погоды может вызвать чувство дискомфорта у метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.