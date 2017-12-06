В четверг на Абшероне дождь и ветер

В четверг, 7 декабря, в Баку и на Абшероне ожидается дождь, местами осадки будут интенсивными.

По данным Национального департамента гидрометеорологии, в бакинских пригородах вероятен дождь с мокрым снегом. Будет преобладать сильный северо-западный ветер, который немного ослабеет во второй половине дня.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит от +3 до +5, днем - от +5 до +8 градусов. Непосредственно в Баку ночью - от +3 до +5, днем - от +5 до +7.

Атмосферное давление повысится с 755 до 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 85-95%.

В районах Азербайджана в четверг тоже дождь, в горной местности ожидается снег, местами интенсивный. Местами туман. Ветер преимущественно западный, временами порывистый.

Температура воздуха ночью составит от 0 до +4, днем - от +5 до +9 градусов, в горной местности ночью - от 0 до -5, днем - от 0 до +5.

Гидрометцентр отмечает, что снижение температуры воздуха на фоне сильного северного ветра хазри и высокой влажности может неблагоприятно сказаться на самочувствии метеочувствительных людей. Температура воздуха опустится на 3–5 градусов по сравнению с предыдущими днями, максимальная температура воздуха не превысит +8.

Елена Остапенко, Э.Т.